التعادل يحسم مباراة إنجلترا وأوكرانيا في تصفيات بطولة أوروبا

صارعت إنجلترا لتظفر بنقطة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم وتظل في صدارة المجموعة الثالثة بفارق ست نقاط عن أوكرانيا عقب تعادلهما معا بعد أن سجل كايل ووكر هدفه الأول مع منتخبه الوطني، السبت.

وسيطرت إنجلترا على الكرة، لكن أوكرانيا سجلت هدفا عكس سير اللقاء في الدقيقة 26 حين حول أولكسندر زينتشنكو لاعب أرسنال تمريرة عرضية‭‭‭‭‭ ‬‬‬من يوخيم كونوبليا ‭‭‭‬‬‬‬‬وسدد في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وقال زينتشنكو “هذه نتيجة رائعة بالنسبة لنا. منتخب إنجلترا من أفضل فرق العالم وبصفة عامة لعبنا بشكل رائع جدا”.

ولم تلعب أوكرانيا على أرضها منذ الغزو الروسي للبلاد في فبراير شباط 2022، ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة”، وكانت هتافات الجماهير في بولندا صاخبة ومرتفعة.

وتعادل المنتخب الزائر قرب الاستراحة بعدما أرسل هاري كين تمريرة رائعة إلى ووكر الذي سيطر عليها وسدد ليهز الشباك بنجاح.

وقال وككر للقناة الرابعة التلفزيونية “هذه نقطة خارج أرضنا، ونحن في موقف جيد بالمجموعة، وكنا ندرك مدى صعوبة، حيث أنها دولة فخورة بنفسها”.

وأضاف “أعتقد أننا افتقدنا اللمسة الحاسمة الليلة، لكن أحيانا يجب الحصول على نقطة واحدة للمضي قدما”.

ولعب فريق المدرب جاريث ساوثجيت بأداء هجومي في الشوط الثاني وصنع عدة فرص منها تسديدة بوكايو ساكا التي ارتدت من العارضة.

وقبل 25 دقيقة من النهاية، خرج جيمس ماديسون وجود بلينجهام وشارك فيل فودن وماركوس راشفورد، لكن لم تتغير الأمور حتى النهاية.

واستمرت إنجلترا، التي استقبلت الهدف الثاني فقط في التصفيات الجارية، في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات تليها أوكرانيا ولها سبع نقاط من أربع مباريات.

وفقدت إنجلترا أول نقطتين في مباريات المجموعة بعدما فازت في جميع مبارياتها الأربع السابقة.