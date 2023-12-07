التعادل يحسم مواجهة الشباب والاتفاق

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء فريقي الشباب والاتفاق، على ملعب نادي الشباب في الرياض في إطار الجولة الـ 16 من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد حيث رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه الأرجنتيني إيفر بانيغا بعد تدخل عنيف على الجامايكي ديمراي غراي في الدقيقة 66، قبل أن يطرد الأخير بسبب مشادة مع لاعبي الشباب اثر تعرضه لعرقلة قوية من غوستافو كويلار الذي حصل بدوره على بطاقة حمراء (85).

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشباب إلى النقطة الـ 17 في المركز الـ 11، والاتفاق للنقطة 24 في المركز الثامن.