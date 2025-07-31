الخميس 6 صفر 1447 ﻫ - 31 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجابوني أوباميانج يعود إلى مرسيليا بعد عام واحد قضاه مع القادسية

منذ ساعة واحدة
كرة قدم (رويترز)- تعبيرية

كرة قدم (رويترز)- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الخميس تعاقده مع الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج المهاجم السابق لأرسنال وتشيلسي في صفقة انتقال مجانية.

وبعد موسم واحد قضاه في السعودية، عاد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى مرسيليا، بعد أن انضم سابقا إلى النادي في صفقة انتقال مجانية في عام 2023.

وكان الدولي الجابوني المولود في فرنسا قد وقع عقدا لمدة عامين في يوليو تموز 2024 مع القادسية الصاعد حديثا وقتها للدوري السعودي للمحترفين، لكنه أنهى التعاقد في وقت سابق من الشهر الحالي.

واختتم أوباميانج موسم 2023-2024 برصيد 30 هدفا في جميع المسابقات، ليصبح أول لاعب من مرسيليا يصل إلى هذه الحصيلة منذ ديدييه دروجبا قبل عقدين من الزمن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي يعلن رحيل مدير الكرة في هذا الموعد
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)
اليويفا يغرّم سان جيرمان بسبب سوء سلوك جماهيره
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
الاتحاد الإنجليزي يبرئ باكيتا لاعب وست هام من مزاعم انتهاك قواعد المراهنات

الأكثر قراءة

غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يستعد للحرب!
تسونامي- تعبيرية
أمواج مد عاتية متوقعة تضرب أرخبيل الماركيز في بولينيزيا الفرنسية