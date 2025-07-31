الجابوني أوباميانج يعود إلى مرسيليا بعد عام واحد قضاه مع القادسية

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الخميس تعاقده مع الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج المهاجم السابق لأرسنال وتشيلسي في صفقة انتقال مجانية.

وبعد موسم واحد قضاه في السعودية، عاد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى مرسيليا، بعد أن انضم سابقا إلى النادي في صفقة انتقال مجانية في عام 2023.

وكان الدولي الجابوني المولود في فرنسا قد وقع عقدا لمدة عامين في يوليو تموز 2024 مع القادسية الصاعد حديثا وقتها للدوري السعودي للمحترفين، لكنه أنهى التعاقد في وقت سابق من الشهر الحالي.

واختتم أوباميانج موسم 2023-2024 برصيد 30 هدفا في جميع المسابقات، ليصبح أول لاعب من مرسيليا يصل إلى هذه الحصيلة منذ ديدييه دروجبا قبل عقدين من الزمن.