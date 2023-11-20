الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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الجماهير تقتحم أرض الملعب بسبب صلاح.. وزميله يتدخل لحمايته

منذ 18 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح (رويترز)

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شهدت مباراة مصر وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، نزول عدد من المشجعين إلى أرض الملعب في ليبيريا، الأحد، من أجل التقاط صور مع محمد صلاح، ما دفع زميله محمد عبد المنعم للتدخل لحماية صلاح.

ووثق مقطع فيديو قيام عدد من الجماهير المتواجدة في المدرجات، اقتحام أرضية الملعب من أجل الوصول لمحمد صلاح، والتقاط الصور معه، ما دفع لاعبي المنتخب المصري لحمايته.

بدوره، أوقف الحكم المباراة على الفور وتدخل الأمن، وأمسك بأحد المشجعين، وتم إخراجه من الملعب ليستأنف اللعب من جديد.

محمد عبد المنعم يخطف الأنظار

فيما خطف رد فعل اللاعب محمد عبد المنعم عند اقتحام المشجعين أرض الملعب للقاء زميله محمد صلاح الأنظار، خلال مواجهة منتخب مصر ونظيره سيراليون.

وحرص اللاعب محمد عبد المنعم على التدخل على الفور لحماية لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ما أثار إعجاب جمهور كرة القدم، مشيرين إلى أنه قام بـ”حراسة” نجم منتخب الفراعنة.

وشارك محمد عبد المنعم (24 عامًا) وصلاح في المباراة حتى نهايتها، بفوز منتخب مصر 2-صفر حيث أحرز محمود حسن (تريزيغيه) هدفًا في كل شوط ليقود مصر للفوز على مضيفتها سيراليون لتواصل صدارة المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وساهم صلاح قائد مصر في الهدفين.

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