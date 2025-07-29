الحارس ترافورد يعود إلى مانشستر سيتي قادماً من بيرنلي

قال مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إن حارس المرمى جيمس ترافورد عاد إلى صفوف الفريق بعقد لمدة خمسة أعوام بعد أن ساعد بيرنلي على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تلقى الفريق أقل عدد من الأهداف في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الإنجليزي ترافورد، الذي فاز بالقفاز الذهبي بعد خروجه بشباك نظيفة في 29 مباراة بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، عاد إلى النادي الذي قضى فيه ثمانية أعوام كحارس شاب، مقابل 27 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار).

وقال ترافورد في بيان نشره مانشستر سيتي “العودة إلى مانشستر سيتي لحظة مميزة ولحظة فخر لي ولعائلتي. لطالما حلمت بالعودة إلى مانشستر سيتي يوما ما”.

وأضاف “هذا هو المكان الذي أسميه بيتي – إنه نادي كرة قدم مميز حقا مع أشخاص رائعين يجعلونه مكانا فريدا للعمل واللعب”.

ولعب ترافورد على سبيل الإعارة لفريقي الدرجة الثالثة أكينجتون ستانلي وبولتون واندرارز قبل أن ينتقل بعقد نهائي إلى بيرنلي في عام 2023، حيث لعب موسمه الكامل الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك في 28 مباراة قبل أن يهبط النادي.

وعاد الحارس إلى مستواه في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، إذ استقبل بيرنلي 16 هدفا فقط طوال الموسم، وهو ما يقل بفارق 14 هدفا عن ليدز يونايتد المتوج اللقب.

وقال ترافورد “ما زلت صغيرا للغاية ومتحمسا لمواصلة التعلم والتحسن، وأعلم أنه لا توجد بيئة أفضل من مانشستر سيتي لمساعدتي في أن أصبح أفضل حارس مرمى يمكنني أن أكونه”.

وقال سيتي، الذي يبدأ مشوار المنافسة على لقبه السابع خلال تسعة مواسم بالدوري الممتاز عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في 16 أغسطس آب، إن ترافورد سيرتدي القميص رقم 1.