الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 5 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحارس ستيفن يترك سيتي لينضم إلى كولورادو رابيدز

منذ ساعة واحدة
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

A A A
طباعة المقال

أكد مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم وكولورادو رابيدز المنافس في دوري المحترفين الأمريكي للعبة الشعبية الليلة الماضية انتقال حارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن من سيتي إلى كولورادو رابيدز.

وانضم ستيفن (28 عاما) إلى النادي الأمريكي بناء على عقد مدته خمسة أعوام يتضمن إمكانية التمديد لعام إضافي.

وغادر ستيفن سيتي بعد استمراره في صفوفه أربعة مواسم شارك خلالها في 21 مباراة كان معظمها في منافسات الكؤوس المحلية.

ولعب ستيفن 29 مباراة دولية مع المنتخب الأمريكي وأمضى موسم 2022-2023 معارا في ميدلسبره في دوري القسم الثاني الإنجليزي وشارك مع الفريق في أكثر من 40 مباراة في الدوري بينما وصل النادي لتصفيات الصعود للدرجة الممتازة.

وقال بادريج سميث رئيس كولورادو رابيدز “زاك حارس مرمى من الطراز النادر وهو صاحب خبرة هائلة على المستويين الدولي والأمريكي.”

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كيليان مبابي
مبابي يتنازل عن مكافآت بعشرات ملايين الدولارات لصالح "سان جيرمان".. هل حُسم الأمر؟
إيلكاي جوندوجان لاعب برشلونة
بالوقت القاتل.. جوندوجان ينقذ برشلونة من التعادل أمام لاس بالماس
المدرب تشابي هرنانديز
تشابي: برشلونة لا يمكنه شراء لاعبين مثل مبابي وهالاند

الأكثر قراءة

الناقورة
بعد تهديدات نصر الله.. مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حزب الله في الناقورة
الشقة التي تم اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري
مصدر أمني لبناني يكشف لفرانس برس تفاصيل جديدة عن اغتيال صالح العاروري
كارفور: لن نبيع منتجات "بيبسيكو" بسبب ارتفاع أسعارها