الحارس ستيفن يترك سيتي لينضم إلى كولورادو رابيدز

أكد مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم وكولورادو رابيدز المنافس في دوري المحترفين الأمريكي للعبة الشعبية الليلة الماضية انتقال حارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن من سيتي إلى كولورادو رابيدز.

وانضم ستيفن (28 عاما) إلى النادي الأمريكي بناء على عقد مدته خمسة أعوام يتضمن إمكانية التمديد لعام إضافي.

وغادر ستيفن سيتي بعد استمراره في صفوفه أربعة مواسم شارك خلالها في 21 مباراة كان معظمها في منافسات الكؤوس المحلية.

ولعب ستيفن 29 مباراة دولية مع المنتخب الأمريكي وأمضى موسم 2022-2023 معارا في ميدلسبره في دوري القسم الثاني الإنجليزي وشارك مع الفريق في أكثر من 40 مباراة في الدوري بينما وصل النادي لتصفيات الصعود للدرجة الممتازة.

وقال بادريج سميث رئيس كولورادو رابيدز “زاك حارس مرمى من الطراز النادر وهو صاحب خبرة هائلة على المستويين الدولي والأمريكي.”