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الحكمة إلى دورة الدوحة الدولية

منذ 57 ثانية
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تغادر بعثة نادي الحكمة الرياضي بيروت في كرة السلة مساء اليوم السبت الى الدوحة للمشاركة في دورة الدوحة الدولية الثانية في اللعبة التي يدافع فيها الأخضر عن لقبه.

وتضم البعثة كل من:
جو فرنسيس (رئيس البعثة)
غسان سركيس (مدرباً)
داني عموس (مساعد مدرب) جاد مبارك (كشاف) اميل صايغ (مدرب لياقة) روني كفوري (معالج فيزيائي) ميشال خليل (لوجستي) نبيل سعد (مصور) واللاعبين رودريك عقل، عزيز عبد المسيح، الياس سبعلي، رودي الحاج موسى، باسل حرفوش، يوسف غنطوس، احمد ابراهيم، بشارة سابا، جان لوك مخلوف، كليف الكسندر، ريكي يونغ، رايفونتي رايس.

ويلعب الحكمة اولى مبارياته في الدورة الاثنين 25 ايلول الساعة ١٨.٣٠ ضد نادي بيروت، ثم يواجه دجلة العراقي الثلاثاء والفتح المغربي الاربعاء.

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