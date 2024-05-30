الحكمة والرياضي يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة وصل

تأهل فريق الحكمة البناني، إلى الدور نصف النهائي في بطولة غرب آسيا لكرة السلة “وصل”.

جاء ذلك بعد الفوز الذي حققه على منافسه أستانا بطل كازخستان، في المباراة القوية التي جمعتهما على صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في ختام منافسات دور المجموعات.

ويلتقي فريق الحكمة بنظيره الكويت الكويتي في نصف نهائي البطولة، بينما يواجه فريق الرياضي منافسه جورجان الإيراني في المباراة الثانية لنصف النهائي.

ومن ناحية ثانية، اختتم الرياضي بيروت دور المجموعات في فاينل 8 بطولة وصل بفوزه على المنامة البحريني بفارق 9 نقاط، بواقع 77-68.

وسيواجه الرياضي في نصف النهائي يوم الجمعة المُقبل، شهرداري غورغان الإيراني.