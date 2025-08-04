الحكومة الأمريكية تشدد تأشيرات الرياضيين في المنافسات النسائية

أعلنت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها حدثت سياستها المتعلقة بالهجرة لوضع قيود على أهلية الحصول على تأشيرات بالنسبة للنساء المتحولات جنسيا اللاتي يسعين للمشاركة في منافسات الرياضة النسائية.

وبموجب تحديث تلك السياسة، ستعتبر الدائرة “حقيقة تنافس رياضيين ذكور مع إناث” كعامل سلبي عند تقييم طلبات التأشيرات في فئات مثل تأشيرات القدرة الاستثنائية وتأشيرات الإقامة الدائمة للعاملين ذوي المهارات العالية، وكذلك تأشيرات إعفاءات المصلحة الوطنية وهي طلبات الإقامة الدائمة دون الحاجة إلى عرض عمل من صاحب عمل أمريكي.

وقال ماثيو تريجيسر المتحدث باسم الدائرة إنها “تعمل على سد الثغرة أمام الرياضيين الذكور الأجانب الذين لا توجد لديهم فرصة للفوز في رياضات النخبة إلا من خلال تغيير هوياتهم الجنسية والاستفادة من مزاياهم البيولوجية ضد النساء”.

وأضاف “هي مسألة تتعلق بالسلامة والعدل والاحترام وحقيقة أن الرياضيات النساء فقط هن اللاتي سيحصلن على تأشيرات للقدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الرياضات النسائية”.

وتتماشى هذه الخطوة مع جهود أوسع نطاقا تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم مشاركة المتحولين جنسيا في المنافسات الرياضية، كما أنها تتبع سياسات مماثلة تم إقرارها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، حدثت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية سياستها لتتوافق مع الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في وقت سابق من هذا العام والذي يمنع المتحولات جنسيا من المشاركة في الرياضات النسائية.

وفي فبراير شباط، وقع ترامب على أمر “منع الرجال من المشاركة في الرياضات النسائية”، وهو الإجراء الذي قال مؤيدوه إنه سيعيد العدالة، بينما يقول منتقدون إنه ينتهك حقوق أقلية ضئيلة من الرياضيات.