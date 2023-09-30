الدوري الألماني.. بايرن ينتفض ويتعادل مع لايبزيغ

هز بايرن ميونيخ الشباك مرتين في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدفين ويتعادل 2-2 مع مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ، السبت، لكن حامل اللقب تراجع للمركز الثالث بعد تعادله الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وألغت ثنائية هاري كين وليروي ساني تقدم لايبزيغ في الشوط الأول ليرتفع رصيد بايرن إلى 14 نقطة في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر.

ويأتي لايبزيغ في المركز الخامس وله 13 نقطة.

وأضاع بايرن فرصة التقدم عندما وضع كين زميله جمال موسيالا في مواجهة الحارس لكن لاعب منتخب ألمانيا سدد في قدم يانيس بلاسفيتش.

وأحرز لايبزيغ، الذي كان فاز 3-صفر على بايرن في كأس السوبر المحلية الشهر الماضي، هدفين في غضون ست دقائق.

وافتتح لويس أوبندا التسجيل بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 20، وبعد ذلك أساء الحارس زفين أولرايش تقدير ركلة ركنية لتتهيأ أمام كاستيلو لوكبا ليسدد في المرمى.

وحصل بايرن على ركلة جزاء نفذها كين بنجاح في الدقيقة 57 محرزا هدفه الثامن في الدوري.

ولا يتفوق على كين سوى إرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند السابق، والذي كان سجل تسعة أهداف في أول ست مباريات له في الدوري.

واكتملت انتفاضة بايرن عندما قاد موسيالا هجمة مرتدة من قرب منطقة جزاء فريقه ومرر الكرة إلى ساني الذي وضعها في الشباك.

وأنقذ أولرايش بايرن من الهزيمة في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما خرج من مرماه ليستخلص الكرة من بنجامين شيشكو مهاجم لايبزيغ.