الدوري الألماني.. دورتموند يتعادل مع ليفركوزن (1-1)

أحرز يوسيب ستانيشيتش لاعب باير ليفركوزن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليدرك التعادل 1-1 مع مضيفه بروسيا دورتموند اليوم الأحد ويمنع فريق المدرب تشابي ألونسو من تكبد أول هزيمة له هذا الموسم.

ومنح المهاجم الدولي نيكلاس فولكروج التقدم لدورتموند في الدقيقة 81 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة رائعة من مارسيل زابيتسر قبل أن تصطدم الكرة بقفازي الحارس لوكاس هراديسكي.

لكن ستانيشيتش أدرك التعادل لليفركوزن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بضربة رأس بعد ركلة ركنية من فلوريان فيرتس ليمدد البطل المتوج حديثا مسيرته الخالية من الهزائم في كافة المسابقات إلى 45 مباراة.

ويملك ليفركوزن، الذي حصد الأسبوع الماضي أول ألقابه للدوري الألماني عقب فوزه 5-صفر على فيردر بريمن، 80 نقطة من 30 مباراة.

ويحتل دورتموند المركز الخامس برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الرابع.