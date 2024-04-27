الدوري الألماني.. ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم

سجل باير ليفركوزن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هدف التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق روبرت أندريخ ليعدل تأخره بهدفين ويتعادل 2-2 مع شتوتجارت اليوم السبت ليعزز سجله الخالي من الهزائم إلى 46 مباراة في كل المسابقات.

وأحرز ليفركوزن، الذي سيواجه روما في قبل نهائي الدوري الأوروبي وتأهل أيضا إلى نهائي كأس ألمانيا وحقق بالفعل لقبه الأول على الإطلاق في الدوري، 16 هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع في كل المسابقات هذا الموسم.

وبعد شوط أول متواضع، تأخر ليفركوزن سريعا 2-صفر في الشوط الثاني عندما تابع كريس فوريتش الكرة المرتدة من الحارس لوكاس هراديتسكي الذي ابعد تسديدة في البداية لترتطم بالقائم في الدقيقة 47.

وضاعف دينيز أونداف النتيجة للضيوف بعدها بعشر دقائق قبل أن يبدأ ليفركوزن محاولته للعودة في النتيجة عندما تغلب أمين عدلي على الحارس ألكسندر نوبل بتسديدة منخفضة سكنت شباك الأخير في الدقيقة 61.

ثم تصدى نوبل لثلاث تسديدات بشكل رائع ليحافظ على تقدم شتوتجارت الضعيف لكن أندريخ أنقذه في الوقت المحتسب بدل الضائع ليواصل مسيرته الرائعة الخالية من الهزائم.

ويحتل شتوتجارت المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق خمس نقاط خلف بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني. ويتصدر ليفركوزن الترتيب برصيد 81 نقطة قبل ثلاث مباريات على النهاية.