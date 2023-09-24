الدوري الألماني.. ليفركوزن يفوز على الوافد الجديد هايدنهايم

أحرز المهاجم فيكتور بونيفيس هدفين ليقود باير ليفركوزن للفوز 4-1 على الوافد الجديد هايدنهايم والانضمام إلى بايرن ميونيخ في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه الرابع في خمس مباريات، الأحد.

ورفع المهاجم النيجيري، البالغ عمره 22 عاما والمنضم إلى ليفركوزن هذا الموسم، رصيده إلى ستة أهداف ليعادل رقما قياسيا للنادي لعدد الأهداف للاعب جديد في أول خمس مباريات له في الدوري.

وسيطر فريق المدرب تشابي ألونسو على المباراة منذ البداية لكنه أهدر العديد من الفرص بعد تقدمه 1-صفر مما سمح لهايدنهايم بإدراك التعادل.

وكان ليفركوزن أكثر فعالية في الشوط الثاني، وأحرز ثلاثة أهداف ليرفع رصيده إلى 13 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن بايرن المتصدر.

واستحوذ ليفركوزن على الكرة بنسبة نحو 70 بالمئة في الشوط الأول، وانتزع تقدما مستحقا عندما استلم بونيفيس الكرة وظهره للمرمى عند حدود منطقة الجزاء ثم دار حول نفسه ليسدد كرة قوية في الشباك.

وعانى هايدنهايم على المستوى الهجومي ولم يسدد أي كرة على المرمى لنحو ساعة.

لكن هايدنهايم صعق جماهير صاحب الأرض من فرصته الأولى على المرمى إذ أدرك إرين دينكجي التعادل في الدقيقة 58.

وبعد ذلك بخمس دقائق استعاد ليفركوزن التقدم بواسطة يوناس هوفمان بعد تمريرة إزيكيل بالاسيوس الرائعة ليحرز هدفه الثاني هذا الموسم.

وضمن بونيفيس فوز ليفركوزن من ركلة جزاء قبل ربع ساعة من النهاية، ثم أكمل أمين عدلي الأهداف بتسديدة من فوق الحارس كيفن مولر في الدقيقة 82.