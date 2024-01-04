الدوري الإسباني.. جيرونا ينتزع فوزا صعبا من أتليتيكو ليواصل صراع الصدارة

‭‭‭‭ ‬‬‬‬سجل إيفان مارتين هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح جيرونا فوزا مثيرا 4-3 على ضيفه أتليتيكو مدريد (الأربعاء 3-1-2023) ليبقي فريقه متساويا في النقاط مع ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورفع جيرونا مفاجأة البطولة رصيده إلى 48 نقطة خلف ريال الذي فاز 1-صفر على مايوركا في وقت سابق اليوم الأربعاء والذي يتقدم بفارق الأهداف.

وتجمد رصيد أتليتيكو مدريد عند النقطة 38 في المركز الثالث.

وقال ألفارو موراتا مهاجم أتليتيكو لشبكة موفيستار “خسرنا مباراة، واضعنا نقاطا والآن علينا التفكير في القادم.

“إنها كرة القدم، لقد خسرنا وأي شيء آخر لا يهم.

“علينا أن نرفع رؤوسنا وأن نحصل على راحة، فكأس الملك وكأس السوبر ينتظران الفريق وليس لدينا الكثير من الوقت للتفكير في الأمر”.

افتتح جيرونا التسجيل بعد دقيقتين من انطلاق المباراة بتسديدة رائعة عن طريق فاليري فرنانديز من على حافة منطقة الجزاء قبل أن يدرك أتليتيكو التعادل عبر موراتا في الدقيقة 14.

وأتى ضغط جيرونا المتقدم بثماره بعدما خطف لاعبوه الكرة من كوكي لاعب أتليتيكو قبل أن يسجل سافيو من المحاولة الثانية على المرمى ليجعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 26.

وعزز المدافع الهولندي دالي بليند التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 بتسديدة من مدى قريب قبل أن يقلص موراتا الفارق لأتليتيكو بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأحرز موراتا الهدف الثالث في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليدرك التعادل مرة أخرى لكن مارتين حسم الفوز لجيرونا بتسديدة رائعة.

وقال مارتين “كنت محظوظا بتسجيل الهدف (الذي منح الفوز للفريق). إنها ليست مصادفة، فقد قمنا بعمل رائع منذ أن كنا في الدرجة الثانية.

“أنا سعيد بالطريقة التي ألعب بها، المنافسات الأوروبية أمامنا لكن علينا مواصلة السعي”.

ويبدأ جيرونا وأتليتيكو مشوارهما في كأس ملك إسبانيا يوم السبت بمواجهة إلتشي ولوجو على الترتيب.