الدوري الإنجليزي.. أرسنال يعمق جراح بورنموث برباعية

حافظ أرسنال على بدايته الخالية من الخسارة للموسم بفوزه 4-صفر على بورنموث المتعثر، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل كاي هافرتس، الذي افتتح رصيده من الأهداف مع الفريق اللندني، وبوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وبن وايت.

وجاء الهدف الأول عندما لعب غابرييل جيسوس ضربة رأس من زاوية صعبة لتصطدم بإطار المرمى وترتد إلى ساكا الذي انقض عليها ليسكنها الشباك بضربة رأس.

واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح أرسنال سجلهما أوديجارد وهافرتس الذي أحرز أول أهدافه مع أرسنال.

واختتم وايت التسجيل بضربة رأس من كرة ثابتة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتقدم أرسنال إلى المركز الثاني، بينما يتراجع بورنموث، الذي لم يحقق أي انتصار، إلى منطقة الهبوط بثلاث نقاط من سبع مباريات.