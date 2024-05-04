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الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواصل الضغط على سيتي بالانتصار على بورنموث

منذ 45 دقيقة
شعار نادي أرسنال

شعار نادي أرسنال

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تجاوز أرسنال عقبة جديدة في سعيه نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ضيفه بورنموث (السبت 4-5-2024) في المباراة قبل الأخيرة على ملعبه هذا الموسم ليزيد الضغط على مانشستر سيتي.

وحول بوكايو ساكا ركلة جزاء حصل عليها الفريق قبل وقت قليل من الاستراحة بنجاح ليمنح أرسنال التقدم، وهدأت أعصاب جمهور ملعب الإمارات عندما عزز لياندرو تروسار تقدم الفريق في الدقيقة 70، وأضاف ديكلان رايس الهدف الثالث في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 83 نقطة من 36 مباراة، بينما يحتل سيتي بطل المسابقة المركز الثاني برصيد 79 نقطة من 34 مباراة قبل استضافة ولفرهامبتون واندررز في وقت لاحق من اليوم.

كان لدى بورنموث سببا للشعور بالغضب من ركلة الجزاء التي حصل عليها أرسنال بعد مراجعة طويلة من تقنية حكم الفيديو المساعد، كما ألغى الحكم هدفا للضيوف في الشوط الثاني بعد مراجعة أخرى طويلة من تقنية الفيديو.

كما ألغى الحكم هدفا سجله جابرييل لصالح أرسنال، ولكن بحلول تلك المرحلة كان فريق المدرب ميكل أرتيتا قد أمن بالفعل حصد النقاط الثلاث، وواصل سعيه القوي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 20 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

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