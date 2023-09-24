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الدوري الإنجليزي.. برايتون يفوز 3-1 على بورنموث

منذ 14 دقيقة
من مباراة برايتون وبورنموث

من مباراة برايتون وبورنموث

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أحرز البديل كاورو ميتوما هدفين ليقود برايتون آند هوف ألبيون لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وافتتح بورنموث التسجيل في الدقيقة 25 عندما أخطأ بارت فربروجن حارس برايتون في تمرير الكرة، لينجح دومينيك سولانكي في التسجيل بسهولة، لكن برايتون تعادل بعد هدف عكسي من ميلوس كيركيز.

وأجرى روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون تغييرين مع بداية الشوط الثاني وشارك ميتوما وأنسو فاتي، ونجح اللاعب الياباني في ترك بصمته سريعا بعد لحظات من المشاركة.

وسجل ميتوما الهدف الثالث عندما استغل مساحة بين دفاع بورنموث وقابل تمريرة عرضية من برفيس إستوبينيان، ليضمن لفريقه تحقيق فوزه الثالث على التوالي بنتيجة 3-1 في الدوري.

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