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الدوري الإنجليزي.. برايتون يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية

منذ ساعة واحدة
من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

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خسر مانشستر يونايتد للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالتعثر 3-1 على أرضه في أولد ترافورد أمام برايتون آند هوف ألبيون اليوم السبت.

ورغم البداية القوية، تأخر يونايتد بهدف سجله داني ويلبيك في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 20.

ورد يونايتد بشكل جيد وكان يستحق التعادل قبل الاستراحة وكاد أن يدرك التعادل بواسطة راسموس هويلوند، المنضم في صفقة ضخمة هذا الصيف، في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية، لكن تم إلغاء الهدف لأن الكرة تجاوزت خط المرمى عن طريق ماركوس راشفورد قبل التمرير.

واستغل برايتون هذا التدخل من حكم الفيديو، وأضاف الهدف الثاني بواسطة باسكال جروس بعد الاستراحة بقليل، ثم سجل جواو بيدرو الهدف الثالث ليزيد معاناة المشجعين في أولد ترافورد.

وقلص البديل التونسي حنبعل المجبري الفارق بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قبل 18 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

لكن برايتون حافظ على الانتصار ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات، ويحتل المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تراجع يونايتد للمركز 12 برصيد ست نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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