الدوري الإنجليزي.. تروسار يقود أرسنال للفوز على إيفرتون

حقق أرسنال فوزه الأول في ضيافة إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ ست سنوات بفضل هدف لياندرو تروسار في ملعب جوديسون بارك، الأحد.

وحاول إيفرتون، الذي لم يحقق بعد أي فوز هذا الموسم، إحباط الفريق الزائر الذي سجل لاعبه جابرييل مارتينيلي هدفا في الشوط الأول وقبل إلغائه بسبب التسلل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

لكن أرسنال ترجم السيطرة الكبيرة إلى هدف عندما سدد تروسار كرة قوية بعد تمريرة عرضية من بوكايو ساكا في الدقيقة 69.

وبات أرسنال يملك نفس رصيد توتنهام هوتسبير وليفربول ولكل فريق 13 نقطة من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر وصاحب العلامة الكاملة.

وخسر إيفرتون بذلك للمرة الثالثة على التوالي بنتيجة 1-صفر على أرضه ويحتل المركز 18 بنقطة وحيدة.

وسيكون أرسنال على موعد مع أسبوع صعب حيث يعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل أن يلعب في الجولة المقبلة من الدوري ضد توتنهام هوتسبير في مباراة قمة بشمال لندن.

ولم يقدم إيفرتون ما يجعله مرشحا للابتعاد عن الصراع من الهبوط هذا الموسم، ولعب بحماس كبير لكنه افتقر للكفاءة.

وكان أرسنال قد حقق فوزه الأخير في ضيافة إيفرتون بالدوري في 2017، في نتيجة أطاحت بالمدرب رونالد كومان، ورغم أنه من غير المرجح أن يواجه شون دايك المصير ذاته، فإنه في موقف صعب.

واعتقد مارتينيلي أنه سجل الهدف الأول لأرسنال بعد مرور 17 دقيقة من البداية عندما استحوذ على الكرة في الجانب الأيسر وسدد كرة رائعة على طريقة هداف أرسنال السابق تييري هنري.

وتوقفت احتفالات أرسنال سريعا بعد تدخل حكم الفيديو.

لكن في الشوط الثاني، حقق أرسنال المطلوب عندما مرر مارتن أوديجارد الكرة إلى ساكا في الجانب الأيمن وحولها إلى تروسار الذي سدد مباشرة داخل الشباك.