الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحول تأخره إلى انتصار ويتقدم للمركز الرابع

تقدم مانشستر سيتي نحو المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ثلاثة أهداف في الشوط الثاني سجلها فيل فودن وخوليان ألفاريز وبرناردو سيلفا قادت الفريق للانتصار 3-1 على إيفرتون (الأربعاء 27-12-2023).

وخسر فريق المدرب بيب جوارديولا، المتوج حديثا بلقب كأس العالم للأندية، موقعه في السباق على اللقب بعد سلسلة من النتائج شهدت انتصارا وحيدا في ست مباريات بالدوري. لكن الفريق عاد إلى اللعب محليا بطريقة رائعة.

وتقدم إيفرتون في النتيجة على عكس سير اللعب عن طريق جاك هاريسون الذي سجل هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 29.

لكن فودن أطلق تسديدة أرضية مذهلة في الدقيقة 53 وحول ألفاريز ركلة جزاء بنجاح في المرمى بعد احتسابها نتيجة لمسة يد من أمادو أونانا.

وحسم سيلفا نقاط المباراة قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي بتسديدة رائعة بعد خطأ من جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

وتقدم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي على توتنهام نحو المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر لكن سيتي خاض مباراة أقل.

وجاءت هزيمة إيفرتون الثانية على التوالي بعد أربعة انتصارات لتجعل الفريق يبتعد بفارق مركز واحد ونقطة واحدة عن منطقة الهبوط، بعد خصم 10 نقاط من رصيده.

وتعرض سعي سيتي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، في إنجاز لا سابق له، إلى بعض الاضطراب في الفترة التي سبقت عيد الميلاد بالهزيمة أمام أستون فيلا والتعادل أمام توتنهام وكريستال بالاس، إضافة لإصابة ماكينة الأهداف النرويجية إرلينج هالاند.

لم يلعب سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الماضية بعد ان عاد من السعودية متوجا بطلا لكأس العالم للأندية، لذا كان الفوز ضروريا لسد الفجوة مع ليفربول.

هجوم نادر

وعندما صعقهم هاريسون بتحويل تمريرة دوايت ماكنيل العرضية المنخفضة داخل المنطقة إلى هدف في هجمة نادرة لإيفرتون، بدا أن هناك المزيد من المشكلات في انتظارهم.

وتم حرمان هاريسون من تسجيل الهدف الثاني بعد فترة وجيزة، حيث تصدى إيدرسون حارس سيتي بشكل رائع وبيد واحدة لمحاولته.

لكن سيتي استعاد رباطة جأشه ليسيطر على المباراة في الشوط الثاني.

وقال فودن لمنصة أمازون برايم “أظن أننا لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، وبدا أننا سنكرر نفس قصة المباريات السابقة.

وأضاف “المدرب أخبرنا فقط بين الشوطين بأن نؤمن بأنفسنا لأننا فريق قمة. في الشوط الثاني..يا للروعة. أعتقد أننا احدثنا مفاجأة لهم بسبب الطريقة التي لعبوا بها”.

وقدم فودن عرضا مذهلا وأدرك التعادل بتسديدة منخفضة رائعة بقدمه اليسرى مرت مباشرة نحو الشباك رغم محاولات بيكفورد للتصدي لها.

وتقدم سيتي عندما حاول أونانا منع تسديدة من نيثن آكي لتصطدم الكرة بذراعه من مسافة قريبة. واحتسب الحكم جون بروكس ركلة الجزاء بعد مطالبات متواصلة من لاعبي سيتي أكدها حكم الفيديو المساعد.

وقال شون دايك مدرب إيفرتون “إنها مهزلة بالنظر إلى القوانين في الوقت الحالي، إنه قرار غريب بالنسبة لي. لكن ربما أنا من كوكب آخر”.

وأهدر دومينيك كالفرت-لوين فرصة خطيرة لإدراك التعادل عندما سدد من مسافة قريبة لتذهب الكرة بعيدا.

وبعد ذلك، ضمن سيتي الفوز بعد أن استغرق بيكفورد وقتا طويلا لإبعاد الكرة لتتحول الكرة إلى سيلفا الذي سددها في الزاوية العليا للمرمى الخالي.

وقال جوارديولا “نعلم أنه بعد ست مباريات تضمنت انتصارا واحدا فقط، كان الناس يشككون وهو أمر طبيعي لأن الأمر كله يتعلق بالنتائج، لكننا نقترب من أرسنال وتوتنهام وليفربول وأستون فيلا… “نريد أن نكون هناك”.