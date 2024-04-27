الدوري الإنكليزي.. إيفرتون يفوز (1-صفر) على برنتفورد

‬سجل إدريسا جاي هدفا في الدقيقة 60 قاد به إيفرتون للفوز 1-صفر على برنتفورد اليوم السبت ليضمن الفريق تفادي الهبوط ويحسم استمراره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأرسل جاك هاريسون تمريرة قصيرة من الجانب الأيمن إلى جاراد برانثويت بالقرب من خط الست ياردات ونجح ناثان كولينز في إبعاد الكرة لكنها وصلت إلى جاي الذي انطلق بها وسددها بقدمه اليمنى في الشباك.

ورفع إيفرتون رصيده في المركز 15 إلى 36 نقطة حصدها خلال 35 مباراة، وبات متفوقا بفارق 11 نقطة أمام لوتون تاون صاحب المركز 18 والذي تتبقى له أيضا ثلاث مباريات في الموسم، بعد أن خسر اليوم 2-1 أمام ولفرهامبتون واندرارز.

أما برنتفورد، الذي كان قد ضمن استمراره في الدوري الممتاز اليوم بهزيمة لوتون، فقد تجمد رصيده عند 35 نقطة وتراجع للمركز 16.