الدوري الإنكليزي: السيتي يفوز على برايتون (4-صفر)

سجل فيل فودين هدفين ليعزز مانشستر سيتي سعيه لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة تواليا بفوز ساحق 4-صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون اليوم الخميس.

وبعد يوم واحد من تعرض ليفربول لضربة موجعة بالهزيمة 2-صفر أمام مضيفه إيفرتون، واصل سيتي الضغط على أرسنال المتصدر بأداء مهيمن ليتأخر عنه بنقطة واحدة مع مباراة مؤجلة.

ووضعت رأسية كيفن دي بروين الرائعة سيتي، الذي افتقد كبير هدافيه إرلينج هالاند بسبب الإصابة، في المقدمة في الدقيقة 17.

وسجل فودين هدفه الأول في تلك الليلة – هدفه 50 في الدوري – من ركلة حرة أبدلت اتجاهها للمرمى في الدقيقة 26.

وارتكب دفاع برايتون خطأ ليستحوذ برناردو سيلفا على الكرة ويصنع هدفا لفودن في نهاية الشوط الأول.

وأكمل خوليان ألفاريز الرباعية بهدف في الدقيقة 62.