الدوري الإنكليزي.. تشيلسي يفوز (2-صفر) على توتنهام

سجل تريفوه تشالوباه ونيكولاس جاكسون هدفا في كل شوط ليمنحا تشيلسي الانتصار 2-صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس ليوجه ضربة قوية إلى آمال غريمه في مدينة لندن في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل تشالوباه، خريج أكاديمية تشيلسي، من ضربة رأس متقنة في الزاوية العليا في الدقيقة 24 بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها كونور جالاجر من مسافة 35 مترا.

وجاء هدف السنغالي جاكسون في الدقيقة 72 عكس سير اللعب ليهدئ أعصاب الفريق المضيف عندما وضع الكرة برأسه في الشباك بعد ركلة حرة من كول بالمر هداف تشيلسي ارتدت من العارضة.

وكانت النقاط الثلاث، التي قادت تشيلسي إلى المركز الثامن، مهمة في مساعي فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي سبق له تدريب توتنهام، للتأهل إلى الدوري الأوروبي بعد موسم مخيب للآمال، لكنها جعلت توتنهام يتأخر بفارق سبع نقاط عن المربع الذهبي.