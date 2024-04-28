الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يفوز بسهولة على تورينو وسط أجواء احتفالية

سجل هاكان شالهان أوغلو هدفين ليمنح إنتر ميلان المتوج حديثا بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم فوزا مريحا 2-صفر على عشرة لاعبين من تورينو (الأحد 28-4-2024) ليمدد مسيرته بدون هزائم بالدوري إلى 28 مباراة.

وشهد ملعب سان سيرو أجواء احتفالية بإلقاء الجماهير قصاصات ورقية ملونة وألعاب نارية قبل المباراة، إذ واصل مشجعو إنتر الاحتفال بلقب الدوري الذي حسمه الفريق يوم الاثنين الماضي بفوزه 2-1 على غريمه ميلان في مباراة قمة.

ويملك إنتر 89 نقطة بفارق 19 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني قبل أربع مباريات على النهاية.

وأقام لاعبو تورينو ممرا شرفيا للاعبي إنتر أثناء دخولهم الملعب واستجاب مدرب إنتر سيموني إنزاجي لطلب الجماهير بالاحتفال معهم.

وفي أول مباراة بالدوري الإيطالي يديرها طاقم تحكيم نسائي بالكامل، طردت الحكمة ماريا سولي فيريري كابوتي أدريان تاميز لاعب تورينو بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بسبب خطأ على هنريخ مخيتاريان.

وتقدم إنتر بعدها بسبع دقائق عندما مرر مخيتاريان إلى شالهان أوغلو داخل منطقة الجزاء ليسدد في الزاوية السفلية للمرمى.

ونفذ شالهان أوغلو ركلة جزاء بنجاح بعدها بأربع دقائق بعد خطأ على ماركوس تورام، وستستمر الاحتفالات حتى المساء، إذ سيجوب لاعبو إنتر شوارع ميلانو في حافلات مكشوفة.

وظل تورينو في المركز العاشر في الترتيب برصيد 46 نقطة.