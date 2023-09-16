الدوري الإيطالي.. إنتر يسحق ميلان بخماسية

سجل هنريخ مخيتاريان هدفين ليقود إنتر ميلان للفوز 5-1 على ميلان والمحافظة على بدايته المثالية في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، السبت.

وهز مخيتاريان الشباك من مدى قريب بعد مرور خمس دقائق، وأضاف المهاجم الجديد ماركوس تورام الهدف الثاني قبل الاستراحة بفضل تسديدة قوية في الزاوية العليا.

وقلص ميلان الفارق بواسطة رافائيل لياو قبل مرور ساعة من اللعب، لكن مخيتاريان جعل النتيجة 3-1، ثم سجل هاكان شالهان أوغلو الهدف الرابع من ركلة جزاء، قبل أن يختتم البديل دافيدي فراتيسي الأهداف.

وتصدر إنتر الدوري برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي تفوق 3-1 على لاتسيو في وقت سابق اليوم. ويتأخر ميلان عن جاره وغريمه بثلاث نقاط.