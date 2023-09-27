الدوري الإيطالي.. ساسولو ينهي البداية المثالية لإنتر ميلان

أنهى ساسولو البداية المثالية لإنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد انتصاره 2-1 على مضيفه (الأربعاء 27-9-2023).

وما زال إنتر في الصدارة برصيد 15 نقطة لكنه يتساوى مع ميلان بعد ست جولات بعد فوز فريق المدرب ستيفانو بيولي 3-1 على مضيفه كالياري في وقت سابق من اليوم.

ويحتل ساسولو المركز الثامن بتسع نقاط.

وأبلغ سيموني إنزاجي مدرب إنتر منصة دازون للبث “قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول أمام منافس يمر بحالة جيدة. كان يجب أن نحرز المزيد من الأهداف بالنظر إلى الفرص التي صنعناها.

“مثل هذه المباريات المتكافئة يمكن أن تنقلب رأسا على عقب، كان يجب أن نكون أفضل وأكثر تركيزا. عندما تتراجع أمام فريق مثل ساسولو تصبح الأمور صعبة”.

وافتتح دينزل دمفريس التسجيل لإنتر بتسديدة منخفضة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك نديم بايرامي التعادل للفريق الضيف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وبعد ذلك بتسع دقائق حسم دومينيكو براردي فوز ساسولو بتسديدة بعيدة المدى.

وأضاف إنزاجي “بدايتنا كانت جيدة بعد الاستراحة، لكننا ارتكبنا خطأ ليدرك ساسولو التعادل وبعد ذلك لم نستطع التعافي أو الحفاظ على مستوانا. براردي أحرز هدفا رائعا وضللنا الطريق”.

ويحل إنتر ضيفا على سالرنيتانا يوم السبت قبل استضافة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقدم نابولي لمحات من مستواه الرائع في الموسم الماضي وسحق ضيفه أودينيزي 4-1 حيث سجل فيكتور أوسيمن وكفيتشا كفاراتسخيليا هدفين.

ويحتل نابولي المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

وفاز لاتسيو 2-صفر على تورينو بفضل ثنائية ماتياس فيسينو وماتيا تساكاني ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز 11.