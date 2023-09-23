الدوري الإيطالي.. ميلان يعود لسكة الانتصارات من بوابة فيرونا

عاد ميلان إلى طريق الانتصارات عندما سجل رافائيل لياو هدف الفوز في الانتصار 1-صفر على ضيفه هيلاس فيرونا في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت والتي تأجلت لمدة 25 دقيقة بسبب هبوب عاصفة.

ويتساوى ميلان، الذي خسر 5-1 أمام إنتر الأسبوع الماضي وتعادل بدون أهداف في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل يونايتد، مع إنتر متصدر الدوري برصيد 12 نقطة لكن منافسه في المدينة سيواجه إمبولي غدا الأحد.

ومنح لياو التقدم لميلان في الدقيقة الثامنة عندما انتزع أوليفييه جيرو الكرة من فيرونا بالقرب من خط المنتصف ومرر للجناح الذي انطلق بسرعة بين اثنين من المدافعين قبل أن يطلق تسديدته في مرمى حارس المرمى.

وسنحت لأصحاب الأرض فرص لمضاعفة النتيجة، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل من الفرص التي أتيحت لهم. وعلى الجانب الآخر، نادرا ما تعرض ميلان لتهديد من فيرونا الذي ظل في المركز التاسع بفارق خمس نقاط خلف فريق ستيفانو بيولي.

وواجه لياو ومدربه الكثير من الانتقادات بعد آخر مباراتين لهما، وسارع اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 24 عاما لاحتضان بيولي بعد هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال بيولي لمنصة دازون “تصرف لياو بشكل جيد…يبدو لي أن الحالة السلبية المحيطة باللاعبين مبالغ فيها بعض الشيء.

“أتحمل المسؤولية بأكملها”.

وتصدى ماركو سبورتيلو حارس ميلان ببراعة لكرة مايكل فولورونشو برأسه في الدقيقة 20 لكنه نادرا ما تعرض لأي مشكلة بعد ذلك.

هدد أصحاب الأرض مرة أخرى بعد مرور ساعة عندما انطلق لياو من الجناح الأيسر وقطع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته تم التصدي لها.

كما أفلت كريستيان بوليسيك مهاجم ميلان من مراقبه في الدقيقة 72 لكن تسديدته تصدى لها حارس فيرونا لورينتسو مونتيبو.

وقال ماركو باروني مدرب فيرونا “في نهاية المباراة قلت أتمنى أن يشعر اللاعبون بالألم الذي أشعر به بسبب الفرص الضائعة.

وأضاف: “لا أتذكر الفرص التي صنعها ميلان بسبب فقدنا للكرة فقط. لكن فيرونا خاض مباراة رائعة، علينا أن نؤمن بهذا بشكل أكبر”.