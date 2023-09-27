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الدوري الإيطالي.. ميلان يفوز على كالياري بثلاثية

منذ 37 دقيقة
ميلان- رويترز

ميلان- رويترز

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قلب ميلان تأخره إلى فوز 3-1 على مضيفه كالياري الوافد الجديد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأسعد زيتو لوفومبو جماهير كالياري عندما منح فريقه التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة 29.

لكن نواه أوكافور أعاد ميلان للمباراة بإدراك التعادل بعد متابعة تسديدة مرتدة من بوريس رادونوفيتش حارس كالياري في الدقيقة 40.

وبعد ذلك بخمس دقائق وضع فيكايو توموري ميلان في المقدمة.

وقضى روبن لوفتوس-تشيك ميلان على آمال كالياري عندما جعل النتيجة 3-1 بهدفه الأول مع ميلان عند مرور ساعة من اللعب.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 15 نقطة متساويا مع إنتر ميلان المتصدر الذي يستضيف ساسولو في وقت لاحق من اليوم.

ويتذيل كالياري الترتيب بنقطتين.

    المصدر :
  • رويترز

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