الدوري الإيطالي.. نابولي يتعادل مع بولونيا دون أهداف

استمرت معاناة نابولي حامل اللقب في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وتعادل دون أهداف مع بولونيا، متأثرا بإهدار المهاجم فيكتور أوسيمن ركلة جزاء قرب النهاية اليوم الأحد.

وسدد المهاجم النيجيري ركلة الجزاء خارج المرمى في الدقيقة 72، بعد أن أرسل خفيتشا كفاراتسخيليا كرة عرضية في يد البديل ريكاردو كالافيوري.

وبعد تحقيق انتصارين، والخسارة مرة واحدة، والتعادل في مباراتين، يجد حامل اللقب نفسه متأخرا بفارق سبع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، ويشغل المركز السابع، بينما يأتي بولونيا بالمركز 11 وله ست نقاط.

ورغم التعادل، تحلى رودي جارسيا مدرب نابولي بالإيجابية، وقال لمنصة (دازون) على الإنترنت “العنصر السلبي هو النتيجة، لكن الأداء كان جيدا خاصة في الشوط الأول”.

وأضاف “سارت بعض الأمور الخططية بشكل جيد، لكن لا نشعر بسعادة كاملة لأننا لم نحقق الفوز”.

وفي الشوط الأول، صنع نابولي أخطر فرصة بعد مرور خمس دقائق من البداية، عندما سدد أوسيمن بقوة في القائم، وتابع زميله كفاراتسخيليا الكرة لكنه سدد خارج المرمى من زاوية ضيقة.

وخرج كفاراتسخيليا وأوسيمن قرب النهاية، وظهر المهاجم النيجيري غاضبا واحتج على قرار جارسيا قبل التوجه إلى مقاعد البدلاء.

لكن المدرب الفرنسي قلل من أهمية هذه الواقعة وقال “حتى أعظم لاعبي العالم يهدرون ركلات الجزاء. بخصوص ما حدث أثناء خروجه، فإننا تحدثنا عن ذلك، وما أقوله للاعبي لفريقي يبقى داخل غرفة اللاعبين”.

وأضاف “عندما نملك مثل هذه الكفاءة، لا يمكن دائما اللعب بنفس الفريق لمدة 90 دقيقة، خاصة أننا نخوض أربع مباريات في تسعة أيام”.

وفي الدقائق الأخيرة، منع أندريه-فرانك زامبو أنجيسا لاعب نابولي تسديدة بذراعه داخل منطقة الجزاء. واحتسب الحكم في البداية ركلة جزاء، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقا بسبب وجود خطأ في وقت سابق.

وسيلعب نابولي على أرضه أمام أودينيزي يوم الأربعاء المقبل.