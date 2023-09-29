الدوري السعودي.. رونالدو والنصر يواصلان انتفاضتهما وفوز ثمين على الطائي

فرمل الفيحاء صحوة ضيفه الاتحاد حامل اللقب عندما أرغمه على التعادل السلبي الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة السعودية في كرة القدم.

وكان الاتحاد يمني النفس بفوز ثالث تواليا عقب خسارته المثيرة أمام ضيفه الهلال 3-4 في المرحلة الخامسة، لكنه فشل في ذلك واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 19 نقطة في المركز الأول الذي بات مهددا بالتخلي عنه في حال فوز الهلال على جاره السباب لاحقا.

وقاد المهاجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو فريقه النصر الى مواصلة انتفاضته بقيادته الى الفوز على مضيفه الطائي 2-1.

وبكر النصر بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا (32)، ونجح الهولندي فيرجيل ميسيديان في إدراك التعادل في الدقيقة 79، لكن النصر حصل على ركلة جزاء انبرى لها الاختصاصي رونالدو بنجاح (87).

وعزز رونالدو موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 10 أهداف.

وهو الفوز السادس تواليا للنصر بعدما مني بخسارتين متتاليتين في بداية الموسم فرفع رصيده الى 18 نقطة وارتقى الى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام جاره الهلال.

واستغل التعاون تعثر الاتحاد ولحق به الى الصدارة بفوزه على مضيفه الحزم 3-1.

وسجل الغامبي موسى بارو (59) وعبد الفتاح آدم (86) وسطام حسن الروقي (90+14) أهداف التعاون، والبرتغالي أنتونيو جوزيه دي كارفاليو (72) هدف الحزم.

وهو الفوز الثاني تواليا للتعاون والسادس هذا الموسم فرفع رصيده الى 19 نقطة بفارق الأهداف خلف الاتحاد، فيما مني الحزم بخسارته الخامسة مقابل ثلاث تعادلات فبقي في المركز الأخير.

وتختتم المرحلة السبت بلقاءات أبها مع الرياض، والرائد مع الأخدود، والفتح مع الوحدة، والأهلي مع الاتفاق، والخليج مع ضمك.