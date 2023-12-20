الخميس 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدوري الفرنسي.. ثنائية مبابي تقود باريس سان جيرمان للفوز 3-1 على ميتز

منذ 38 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

A A A
طباعة المقال

سجل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هدفين ليساعد متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على الفوز 3-1 على ميتز باستاد بارك دي برينس (الأربعاء 20-12-2023) ويختتم العام عند أعلى مستوى ويحافظ على فارق الخمس نقاط في صدارة الترتيب.

وضع فيتينيا أصحاب الأرض في المقدمة في وقت مبكر من الشوط الثاني، مسجلا من أول لمسة له، قبل أن يضاعف مبابي النتيجة بعد مرور ساعة بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء، ليحتفل المهاجم الفرنسي بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

وقلص ماتيو أودول قائد ميتز الفارق بضربة رأس بعد ركلة ركنية، حيث سكنت الكرة المرمى بعد اصطدامها بالقائم، قبل أن يجعل مبابي النتيجة 3-1 مستفيدا من خطأ من دفاع الفريق الضيف.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، ويتقدم بخمس نقاط على نيس صاحب المركز الثاني وبسبع نقاط على موناكو صاحب المركز الثالث.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لاعبو نادي برشلونة
برشلونة يفوز 3-2 على ألميريا المتعثر بالدوري الإسباني
"بعد الحالة الطبية الطارئة".. إعادة مباراة بورنموث ولوتون تاون كاملة
الزمالك يحجز أولى بطاقات ربع النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
طقس لبنان
توقعات الطقس.. أمطار غزيرة تنتظر اللبنانيين في هذا الموعد!