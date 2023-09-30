الدوري الفرنسي.. موناكو يتخطى مرسيليا ويستولي على الصدارة

تغلب موناكو على أولمبيك مرسيليا 3-2 (السبت 30-9-2023) ليتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفضل ثنائية لاعب الوسط ماجنيس أكليوش وتسديدة قوية من فولارين بالوجون.

وعين مرسيليا المدرب الإيطالي جينارو جاتوسو هذا الأسبوع لكنه لم يتمكن من تحقيق الانتصار في مباراته الأولى وظل فريقه في المركز الثامن في ترتيب الدوري بعد هزيمته الثانية هذا الموسم.

وتقدم مرسيليا بعد 30 ثانية من البداية عندما سجل إليمان ندياي هدفا فاجأ أصحاب الأرض، لكن موناكو رد بعدها بدقائق عندما أطلق لاعب الوسط الفرنسي أكليوش تسديدة منخفضة استقرت في مرمى الحارس باو لوبيز.

واستعاد الضيوف التقدم في الدقيقة 18 عندما مرر ندياي الكرة إلى صمويل جيجو ليطلق تسديدة بقدمه اليسرى في مرمى الحارس فيليب كون.

لكن موناكو أدرك التعادل بعد خمس دقائق عندما وصلت تمريرة بينية من أكليوش إلى بالوجون الذي هز الشباك بتسديدة قوية.

وحسم موناكو الانتصار في الشوط الثاني بتسديدة رائعة آخرى من أكليوش.

ويواجه موناكو فريق رانس بينما يلتقي مرسيليا مع لوهافر الأسبوع المقبل بعد استضافة برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الأوروبي يوم الخميس.