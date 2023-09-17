الدوري الفرنسي.. موناكو يتعادل مع مضيفه لوريان

أهدر موناكو فرصة تعزيز تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما اهتزت شباكه قرب النهاية بهدف من رومان فافر ليتعادل 2-2 مع مضيفه لوريان، الأحد، في عودة المدافع بنجامين مندي بعد غياب طويل.

وبدا موناكو في طريقه لحسم النقاط الثلاث إلى أن ارتقى إيزاك توري فوق الجميع ليحول كرة إلى فافر الذي سددها مباشرة في المرمى في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدأ لوريان، الذي خسر 3-صفر أمام لوهافر الوافد الجديد قبل فترة التوقف، المباراة بشكل رائع عندما منحه المهاجم النيجيري أيجون توسين التقدم بعد أقل من دقيقتين.

وبعد ذلك بربع ساعة أدرك موناكو التعادل حيث مرر يوسف فوفانا الكرة إلى ألكسندر جولوفين ليسدد من فوق الحارس.

وانتزع الفريق الضيف التقدم في الشوط الثاني بواسطة البديل فلوريان بالوجن، عندما سدد المهاجم البالغ عمره 22 عاما، والذي أحرز 21 هدفا مع ستاد رانس في الموسم الماضي، كرة قوية محرزا هدفه الأول مع موناكو.

وشارك مندي، الذي تمت تبرئته من تهمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب في محكمة بريطانية في يوليو تموز، في آخر 20 دقيقة.

وكان آخر ظهور لمندى البالغ عمره 29 عاما مع مانشستر سيتي في أغسطس آب 2021، وانتقل مطلع الموسم الحالي إلى لوريان بعقد يمتد لعامين.