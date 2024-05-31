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الدوري الفرنسي يعاقب محمد كامارا لاعب موناكو.. ما السبب؟

منذ 39 دقيقة
محمد كامارا

محمد كامارا

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قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الليلة الماضية إنها عاقبت محمد كامارا لاعب نادي موناكو بالإيقاف لأربع مباريات بعد قيامه بإخفاء عبارات تدعو لعدم كراهية مجتمع الميم على قميصه خلال مباراة في الدوري الفرنسي.

وأخفى كامارا (24 عاما) وهو من مالي العبارات على قمصيه بشريط أبيض في مباراة موناكو الأخيرة في الموسم والتي انتهت بفوزه 4-صفر على ضيفه نانت في 19 مايو أيار الجاري.

وقالت رابطة الدوري في بيان “بعد التحقيق مع اللاعب محمد كامارا وتعبيره خلال الاجتماع عن رفضه المشاركة في أي إجراء أو إجراءات لرفع الوعي من أجل مكافحة كراهية مجتمع الميم تقرر معاقبة اللاعب بالإيقاف لأربع مباريات.”

ودعت وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا كاستيرا إلى فرض “أقسى عقوبة” على كامارا.

وبعد تصريحات الوزيرة الفرنسية أصدر الاتحاد المالي لكرة القدم بيانا عبر فيه عن دعمه للاعب قائلا “من المهم أن نتذكر أن اللاعبين هم مواطنون عاديون يتعين احترام حقوقهم الأساسية في كل الظروف. ”

وقال تياكو سكورو الرئيس التنفيذي لموناكو الليلة الماضية إن ناديه يؤيد حملة الرابطة الفرنسية لمكافحة كراهية مجتمع الميم ووعد ببحث الأمر داخليا مع اللاعب المالي.

    المصدر :
  • رويترز

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