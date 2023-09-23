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الدوري اللبناني.. فوز أول للحكمة وتعادل الأنصار والصفاء

منذ 11 دقيقة
من مباراة الأنصار والصفاء

من مباراة الأنصار والصفاء

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تعادل الأنصار والصفاء 2-2، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في المرحلة الخامسة من الدوري العام الـ64 لكرة القدم.

سجل للأنصار حسن معتوق (17 من بنالتي) وعلي طنيش “السيسي” (54)،وللصفاء محمد قدوح (26) وارنولد سو (د40).

وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في مدينة انصار الجنوبية، دخل الحكمة بيروت سجل النقاط بفوز اول على التضامن صور 1 – 0، سجلها محمد المهدي الموسوي في الدقيقة 38.

وتختتم المرحلة الأحد بمباراة تجمع بين الشباب الغازية والنجمة على ملعب أمين عبد النور في بحمدون، بينما يلعب شباب الساحل ضد العهد على ملعب مجمع فؤاد شهاب في جونية.

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