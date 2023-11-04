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الدوري اللبناني.. فوز العهد 1 - 0 والصفاء برباعية في بطولة كرة القدم

منذ 22 ثانية
الدوري اللبناني

الدوري اللبناني

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تصدر العهد حامل اللقب الموسم الماضي موقتا ترتيب الدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم بفارق الإصابات عن النجمة، بفوزه على طرابلس الرياضي 1 – 0 (الشوط الأول 0 – 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب المرداشية في زغرتا، في المرحلة الثامنة.

وسجل إصابة العهد كريم درويش في الدقيقة 88. وتساوى العهد نقاطا مع النجمة ب19 نقطة، علما ان النبيذي لن يلعب مباراته امام الأهلي النبطية لانشغاله بالمرحلة الرابعة إيابا من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. في حين تأجلت مباراة العهد وجبل المكبر الفلسطيني.

وتجمد رصيد طرابلس عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

واحتفظ الصفاء بالمركز السادس بفوز كبير على التضامن صور 4 – 1 (الشوط الأول 0 – 0) في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

وسجل للفائز محمد قدوح ثلاثية “هاتريك” ومحمد ناصر في الدقائق 64 و69 و76 و87. وللتضامن حسن بزي في الدقيقة 56.

وتجمد رصيد التضامن عند خمس نقاط في المركز الثامن.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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