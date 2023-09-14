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الرئيس التنفيذي لأرسنال فنكاتيشام سيستقيل صيف العام المقبل

منذ 11 دقيقة
شعار نادي أرسنال

شعار نادي أرسنال

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أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس عزم رئيسه التنفيذي فيناي فنكاتيشام الاستقالة الصيف المقبل.

وانضم فنكاتيشام إلى أرسنال في 2010 وأصبح المدير الإداري في 2018 بعدما انتقل إيفان جازيديس إلى ميلان قبل أن يتولى منصبه الحالي في 2020.

وقال فنكاتيشام في بيان “لقد كان قرارا صعبا، لكن حان الوقت للسعي لتحد آخر. إنه ليس وقت الوداع. سأحافظ على تركيزي حتى آخر أيامي (في المنصب) وسأدعم عملية انتقال سلسة”.

ويرحل فنكاتيشام عن الفريق الذي شهد طفرة بقيادة المدرب ميكل أرتيتا إذ أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري خلف مانشستر سيتي ليحجز مقعدا بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

وقال جوش كرونكي الرئيس المشارك للنادي “يدعم مجلس الإدارة تماما رغبة فيناي في السعي وراء التحدي التالي”.

وأضاف “في حين أن العمل يسير كالمعتاد مع تركيز الجميع على الموسم، نود أن ننتهز هذه اللحظة لنشكره على مساهمته وخدمته الطويلة”.

ويحل أرسنال، صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر، ضيفا على إيفرتون الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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