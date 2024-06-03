الروسية الواعدة أندريفا تطيح بالفرنسية جراتشيفا من رولان جاروس

حظيت اللاعبة الفرنسية المولودة في روسيا فارفارا جراتشيفا بمؤازرة كبيرة من الجماهير الغفيرة لكنها لم تتمكن من منع الهزيمة 7-5 و6-2 أمام الواعدة ميرا أندريفا في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس الاثنين.

وكانت هذه نهاية تفطر القلب للجماهير في الملعب سوزان لينجلن التي ساندت جراتشيفا بعد حصولها على الجنسية الفرنسية العام الماضي لكنها خرجت أيضا معجبة بأداء اللاعبة الروسية الصاعدة أندريفا (17 عاما) التي قدمت عرضا ناضجا.

وتفوقت أندريفا في المجموعة الأولى وكسرت إرسال جراتشيفا في بداية المجموعة الثانية لكن اللاعبة الفرنسية المصنفة 88 رفعت مستواها في الشوط الثالث وسددت ضربة أمامية قوية لتتصدى لمنافستها مؤقتا.

لكن الفرحة لم تدم طويلا، إذ لم ترتكب أندريفا الكثير من الأخطاء بعد ذلك لتنهي المباراة لصالحها في 91 دقيقة.

وهتفت الجماهير الفرنسية المتقلبة باسم أندريفا ووجهت لها تصفيقا حارا بينما غادرت جراتشيفا (23 عاما) الملعب وهي تتحسر على الخسارة.