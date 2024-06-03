الأثنين 26 ذو القعدة 1445 ﻫ - 3 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الروسية الواعدة أندريفا تطيح بالفرنسية جراتشيفا من رولان جاروس

منذ 59 دقيقة
كرة تنس- تعبيرية

كرة تنس- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

حظيت اللاعبة الفرنسية المولودة في روسيا فارفارا جراتشيفا بمؤازرة كبيرة من الجماهير الغفيرة لكنها لم تتمكن من منع الهزيمة 7-5 و6-2 أمام الواعدة ميرا أندريفا في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس الاثنين.

وكانت هذه نهاية تفطر القلب للجماهير في الملعب سوزان لينجلن التي ساندت جراتشيفا بعد حصولها على الجنسية الفرنسية العام الماضي لكنها خرجت أيضا معجبة بأداء اللاعبة الروسية الصاعدة أندريفا (17 عاما) التي قدمت عرضا ناضجا.

وتفوقت أندريفا في المجموعة الأولى وكسرت إرسال جراتشيفا في بداية المجموعة الثانية لكن اللاعبة الفرنسية المصنفة 88 رفعت مستواها في الشوط الثالث وسددت ضربة أمامية قوية لتتصدى لمنافستها مؤقتا.

لكن الفرحة لم تدم طويلا، إذ لم ترتكب أندريفا الكثير من الأخطاء بعد ذلك لتنهي المباراة لصالحها في 91 دقيقة.

وهتفت الجماهير الفرنسية المتقلبة باسم أندريفا ووجهت لها تصفيقا حارا بينما غادرت جراتشيفا (23 عاما) الملعب وهي تتحسر على الخسارة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

خورخي مارتن
مارتن متصدر بطولة العالم للدراجات النارية سينتقل إلى أبريليا العام المقبل
تنس- تعبيرية
دي مينو يهزم ميدفيديف ليتأهل إلى دور الثمانية في رولان جاروس
أرينا سبالينكا
سبالينكا تسحق نافارو وتتقدم لدور الثمانية في باريس

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط ونبيه بري
برعاية بري وجنبلاط.. حل لبناني برعاية دولية!
صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
"فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح
تعرف على ولي عهد الكويت الجديد