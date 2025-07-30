السباح مارشان يعود إلى الساحة العالمية بأسرع زمن

كان ليون مارشان الأسرع في تصفيات سباق 200 متر فردي متنوع ببطولة العالم للسباحة في سنغافورة الأربعاء إذ حقق البطل الأولمبي الفرنسي عودته التي طال انتظارها إلى الساحة العالمية.

وحقق البطل الأولمبي أربع مرات زمنا قدره دقيقة واحدة و57.63 ثانية بفارق 0.11 ثانية عن الياباني كوسوكي ماكينو في بداية مشجعة لمحاولته الفوز بلقب عالمي ثالث في هذا الحدث مع إمكانية تحقيق رقم قياسي عالمي.

وشعر مارشان بالإرهاق بعد دورة الألعاب الأولمبية في باريس وغاب عن بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة في المجر في ديسمبر كانون الأول الماضي وعانى من إصابات قبل أن يعود إلى المسبح للمشاركة في سلسلة سباقات للمحترفين في فلوريدا في مايو أيار.

وقرر مارشان خوض منافسات قليلة في سنغافورة إذ يركز على سباقي 200 و400 فردي متنوع فيما يعتبره “عاما انتقاليا”.

وفي منافسات السيدات، تتطلع الكندية سمر ماكنتوش لمعادلة رقم مايكل فيلبس القياسي في الفوز بخمس ذهبيات في الفردي في نسخة واحدة من بطولة العالم.

وبعد أن فازت باثنتين منها بالفعل في سباقي 200 فردي متنوع و400 حرة، بدأت الكندية (18 عاما) محاولتها للفوز بالثالثة في سباق 200 فراشة في اليوم الرابع بأسرع زمن في التصفيات (2:07.07).

وكانت الأمريكية ريجان سميث صاحبة ثالث أسرع زمن متأخرة بفارق أكثر من ثانية عن ماكنتوش، بينما سجلت الصينية المعجزة يو زيدي (12 عاما) خامس أسرع زمن (2:08.95).

وبعد ثلاث سنوات من فوزه بسباقي 100 و200 حرة في بودابست، يتطلع الروماني ديفيد بوبوفيتشي لتحقيق ثنائية أخرى في سباقات السرعة.

كان صاحب الميدالية البرونزية الأولمبية (20 عاما) الأسرع في تصفيات سباق 100 متر بزمن 47.41 ثانية وذلك في صباح اليوم التالي لانتصاره في سباق 200 في سنغافورة.

كان البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي بان زانلي (47.86) ووصيفه كايل تشالمرز (47.48) من بين ثمانية سباحين تحت حاجز 48 ثانية في طريقهم إلى قبل النهائي في الجلسة المسائية.