السعودية تخطط لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد الدولي (الفيفا) للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم للاستضافة.

وقال الاتحاد السعودي إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة “وفق لخطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم”.

ويأتي إعلان السعودية بعد دقائق من إعلان الاتحاد الدولي (الفيفا) أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أيضا أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

وأكد الفيفا أن نسخة 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله “رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسا لما وصلت إليه، ولله الحمد، من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم”.

وأضاف “نية الاستضافة تأتي تأكيدا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي”.

وتستمتع السعودية بانتفاضة كبيرة على المستوى الرياضي، وجذبت في الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيمة.