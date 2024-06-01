السعودية تستضيف إحدى جولات بطولة العالم للراليات اعتبارا من 2025

‭ ‬أعلن منظمو بطولة العالم للراليات (السبت 1-6-2024) أن السعودية ستستضيف إحدى جولات البطولة اعتبارا من عام 2025 في إطار اتفاقية لمدة عشرة أعوام.

وجاءت الصفقة، التي تم توقيعها والإعلان عنها خلال رالي إيطاليا في سردينيا، لتعود منافسات بطولة العالم إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ مشاركة الأردن في الاستضافة عام 2011.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية “وصول سلسلة سباقات أخرى ذات مكانة عالمية إلى السعودية يؤكد مدى تحولنا إلى مركز رئيسي لرياضة المحركات في المنطقة”.

وتستضيف السعودية إحدى سباقات فورمولا 1 للسيارات في جدة، إضافة إلى سباقات فورمولا ئي وإكستريم إي ورالي دكار وجولة في بطولة العالم للراليات في 2025.

وقال الأمير خالد “سنستغل الخبرة التي اكتسبناها من تقديم العديد من فعاليات رياضة المحركات ذات المستوى العالمي من أجل ضمان أن تكون الجولة السعودية ضمن قائمة بطولة العالم للراليات، واحدة من الفعاليات البارزة في موسم 2025 وما بعده”.

وسيتولى تنظيم الرالي شركة رياضة المحركات السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تحت إشراف وزارة الرياضة السعودية وبالتعاون مع بطولة العالم للراليات.