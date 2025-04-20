السعودية منفتحة على استضافة كأس العالم 2034

قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن المملكة ستكون مستعدة لاستضافة كأس العالم بمشاركة 64 فريقا في عام 2034 إذا وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على اقتراح مثير للجدل بتوسيع البطولة من 48 منتخبا.

واقترح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) رسميا إقامة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب بمشاركة 64 فريقا لكن بعض الاتحاد القارية الأخرى عارضت الفكرة.

وسيشارك 48 منتخبا في بطولة العام المقبل التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمسكيك ارتفاعا من 32 فريقا في 2022.

وصرح الفيصل لمجموعة محددة من الصحفيين على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بأن بلاده لن تمانع في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 2034.

وقال “نحن مستعدون، أو سنكون مستعدين إن شاء الله. إذا كان هذا قرار يتخذه الفيفا ويرى أنه قرار جيد للجميع، فسنكون سعداء للغاية بتنفيذه”.

وأشار إلى البنية التحتية المتاحة بالفعل للحجاج إذ وصل عدد المعتمرين في مكة خلال شهر رمضان هذا العام إلى أربعة ملايين شخص ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج إلى خمسة ملايين.

أعلن الفيفا رسميا في ديسمبر كانون الأول عن استضافة السعودية كأس العالم للرجال 2034 وهو عرض حظي بالإجماع وإن كان قد لاقى انتقادات لاذعة من منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان.