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السلاسة والإبداع شعارا أداء "أنس جابر" في بطولة فرنسا للتنس

منذ 19 دقيقة
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

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لفتت طريقة أداء أنس جابر غير التقليدية انتباه الجميع عندما دخلت عالم بطولات السيدات ورغم طبيعة هذا الأسلوب المحفوفة بالمخاطر، فإن اللاعبة التونسية غير مستعدة للتنازل عن السلاسة والإبداع في سعيها لإحراز لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة للتنس.

ومنحتها ضرباتها غير التقليدية وغير المتوقعة في بعض الأحيان فرصة الظهور في ثلاثة نهائيات في البطولات الأربع الكبرى لكنها أخفقت في كل مرة ولا تزال تنتظر تحقيق حلمها في أن تصبح أول عربية وأفريقية تفوز بلقب كبير.

وأصبحت جابر (29 عاما) إحدى اللاعبات المفضلات لدى المشجعين بينما تتألق شخصيتها في الملعب وقالت المصنفة الثامنة مازحة إنها “ستطرد” فريقها إذا طلب منها تغيير أسلوب لعبها.

وقالت جابر للصحفيين “لدي أداء مختلف. تكمن شخصيتي كامرأة هنا في رغبتي في اللعب بحرية وفعل ما أريد”.

وأضافت “أحاول دائما أن أقول لفريقي، دعوني أفعل ما أريد لأني أشعر أنه من المهم حقا أن أكون على طبيعتي في الملعب.

“هذا هو الوقت الذي أقدم فيه أداء أفضل وهذه هي الطريقة التي أؤدي بها واشتهرت بها”.

وتبدأ إيجا شيانتيك المصنفة الأولى مباريات اليوم عندما تواجه الروسية أناستاسيا بوتابوفا إذ تتطلع اللاعبة البولندية إلى تمديد سلسلة انتصاراتها على الملاعب الرملية إلى 16 مباراة متتالية.

وفي الفترة المسائية، سيواجه الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني نظيره الفرنسي كورنتين موتيه، أمل فرنسا الأخير في منافسات الرجال.

كما سيواجه المصنف التاسع اليوناني ستيفانوس تيتيباس اللاعب الإيطالي المتألق ماتيو أرنالدي الذي فاجأ المصنف السادس الروسي أندريه روبليف وأطاح به بالفوز عليه بثلاث مجموعات متتالية.

    المصدر :
  • رويترز

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