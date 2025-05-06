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السماح لمتسابقي الدراجات النارية بإجراء اختبارات بعد فترات التوقف

منذ 7 دقائق
سباق الدراجات النارية

سباق الدراجات النارية

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قال مسؤولو سباقات الدراجات النارية، اليوم الثلاثاء، إن المتسابقين الذين أصيبوا وغابوا عن سباقات متتالية، يمكن لهم إجراء اختبارات بدراجاتهم للمساعدة في استعداداتهم للعودة إلى المنافسات.

ولم يتمكن بطل العالم للدراجات النارية خورخي مارتن من اختبار دراجته مع فريقه الجديد أبريليا هذا العام بعد تعافيه من إصابة تعرض لها قبل الموسم.

وقال منظمو السباقات في بيان “كي يتم منح هذا الإذن، لا بد أن يكون المتسابق غاب عن ثلاث منافسات متتالية أو أكثر، أو على الأقل لمدة 45 يوما على التوالي خلال الموسم”.

وفي تغيير آخر للقواعد، ستُفرض عقوبات على المتسابقين الذين يغادرون شبكة الانطلاق أو لا ينضمون إليها.

وفي جائزة الأمريكتين الكبرى للدراجات النارية التي أقيمت في مارس آذار الماضي، سادت حالة من الفوضى عندما سطعت الشمس لفترة وجيزة، وهرع المتسابقون لتغيير الدراجات معتمدين على إطارات لينة ما أدى إلى رفع العلم الأحمر.

وقال المنظمون “يدخل القرار حيز التنفيذ فورا، وفي جميع الفئات، إذا غادر أي متسابق شبكة الانطلاق لأي سبب، سيكون عليه بدء لفة الإحماء من ممر الصيانة، واتخاذ موقعه الأصلي على شبكة الانطلاق، وتنفيذ عقوبة اللفة الطويلة المزدوجة”.

    المصدر :
  • رويترز

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