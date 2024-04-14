السويدي أولسون يتحسن بعد تعرضه لوعكة صحية

قال نادي ميتيالاند المنافس في دوري الدرجة الأولى الدنمركي لكرة القدم اليوم الأحد 14 أبريل/نيسان، إن لاعب وسطه السويدي كريستوفر أولسون استعاد قدرته على الحركة والكلام بعد ثبوت تعرضه لجلطات دموية صغيرة في فصي مخه في الشهر الماضي.

وأوضح النادي أن حالة أولسون (28 عاما)، الذي يرقد في مركز هامل للمخ والأعصاب في الدنمرك، تشهد تحسنا بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي نتيجة معاناته من التهاب نادر للغاية في الأوعية الدموية للمخ.

وأضاف النادي في بيان “تحسن حالته البدنية واضح وحاليا يعكف على تحسين قدرته على المشي وهو أيضا قادر على تناول الطعام بصورة مستقلة.

“ورغم وجود تحديات على مستوى الإدراك وعدم وجود مؤشرات مؤكدة عن اكتمال التعافي، يشعر الأطباء في المركز بتفاؤل نتيجة التطور الإيجابي الذي طرأ على حالته.”

وقال كلاوس ستاينلاين مدرب النادي الدنمركي “من المؤلم رؤية كريستوفر بينما يصارع المرض. سلوكه الإيجابي وروحه القتالية وإصراره الدائم على الانتصار هي مصدر إلهام لنا جميعا.”

وبدأ أولسون، الذي خاض 47 مباراة مع السويد، مسيرته مع أرسنال الإنجليزي ولعب أيضا مع أيك ستوكهولم السويدي وأندرلخت البلجيكي.