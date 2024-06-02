الشرطة تعتقل أكثر من 50 شخصا بنهائي دوري الأبطال

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن القبض على 53 شخصا الليلة الماضية بسبب اقتحام الملعب ومحاولات اختراق الإجراءات الأمنية في استاد ويمبلي قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

سجل داني كاربخال وفينيسيوس جونيور هدفين في الشوط الثاني ليقودا ريال مدريد للفوز 2-صفر وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة إلى 15.

وحدث اقتحام للملعب خلال الدقيقة الأولى من المباراة عندما دخل ثلاثة أشخاص كل على حدة إلى الملعب.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض أيضا على عدة أشخاص لمحاولتهم دخول المباراة من دون تذاكر.

وقالت لويز بودفوت قائدة شرطة العاصمة في بيان “نحن على ثقة بأن الغالبية العظمى من محاولات الوصول بطريقة غير قانونية إلى ملعب ويمبلي هذا المساء باءت بالفشل بفضل جهود الضباط والمشرفين وغيرهم من العاملين في الاستاد”.

وأضافت “ألقى الضباط القبض على 53 شخصا في ويمبلي بينهم خمسة بتهمة اقتحام الملعب وأغلبية الآخرين بسبب محاولات اختراق الإجراءات الأمنية.

“غالبا ما تشهد الأحداث الرياضية الكبرى محاولات من أولئك الذين لا يحملون تذاكر لتجاوز السياج المحيط بالملعب أو الدخول بطريقة أخرى”.

وقال متحدث باسم استاد ويمبلي إنه “يدين تصرفات” مقتحمي الملعب.

وأوضح “ألقي القبض على جميع الأشخاص. سندعم السلطات المعنية لضمان اتخاذ الإجراء المناسب”.

وفي 2021 خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 بين إنجلترا وإيطاليا على ملعب ويمبلي وقعت اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين داخل الملعب وحوله حيث حاول العديد من المشجعين دخول الملعب من دون تذاكر.