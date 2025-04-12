الشقيقان ماركيز يهيمنان على سباق السرعة في قطر

فاز مارك ماركيز متسابق دوكاتي بسباق السرعة للمرة الرابعة تواليا هذا الموسم بجائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية ليستعيد صدارة الترتيب العام، بينما حل شقيقه الأصغر أليكس متسابق جريسيني ريسنج المركز الثاني مجددا اليوم السبت.

وهيمن الشقيقان على أول مركزين في أربعة سباقات سرعة أقيمت حتى الآن هذا الموسم ليرتفع رصيد مارك، الذي تصدر السباق من البداية للنهاية، إلى 98 نقطة بفارق نقطتين أمام أليكس.

واحتل فرانكو موربيديلي متسابق (في.آر.46) المركز الثالث، بينما أنهى الصاعد فيرمين ألديجير، زميل أليكس في الفريق، السباق في المركز الرابع وهيأفضل نتيجة يحققها في البطولة على الإطلاق.