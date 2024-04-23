الصراع على اللقب.. سان جيرمان يبحث عن تأكيد اللقب أمام لوريان في الدوري

من المرجح أن يضمن باريس سان جيرمان لقبه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدا الأربعاء إذا تغلب على لوريان وفشل موناكو صاحب المركز الثاني في الفوز على ليل، لكن المدرب لويس إنريكي لا يتوقع أن تكون المباراة سهلة أمام منافسه المتعثر.

وفي حال تعادل موناكو أو خسر أمام ليل وفاز سان جيرمان خارج ملعبه على لوريان صاحب المركز 17 قبل الأخير، سيحقق الفريق الذي يتخذ من باريس مقرا له اللقب 12 في الدوري وهو رقم قياسي.

ويتقدم فريق المدرب إنريكي بفارق 11 نقطة على موناكو قبل خمس مباريات على نهاية الموسم، كما أن فارق الأهداف أفضل بكثير، وخسر الفريق مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم.

وقال لويس إنريكي للصحفيين اليوم الثلاثاء “ستكون مباراة صعبة للغاية. عندما تكون في أسفل الترتيب، فلا يكون لديك الكثير لتخسره.

“بشكل عام، تتمكن الفرق الموجودة في أسفل الترتيب من تحقيق نتائج غير متوقعة في نهاية الموسم.

“نعطي المباراة أهمية كبيرة، وإمكانية التتويج باللقب كافية لنكون في قمة تركيزنا”.

ولدى مدرب برشلونة السابق، الذي انتقل إلى العاصمة الفرنسية في يوليو تموز الماضي، إمكانية الفوز بأربعة ألقاب في موسم واحد بعد أن حجز سان جيرمان مقعدا في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس فرنسا، كما فاز بلقب كأس السوبر الفرنسية في يناير كانون الثاني الماضي.

وقال لويس إنريكي “هذا الأمر يحفزنا، لكن في الوقت الحالي حققنا بطولة واحدة فقط.

“علينا تحقيق لقب الدوري ومواصلة القتال للفوز بكل شيء. أمامنا طريق طويل ومعقد”.

ورفض لويس إنريكي مجددا التعليق على مستقبل كيليان مبابي، هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية، إذ ارتبط مبابي قائد منتخب فرنسا البالغ عمره 25 عاما، بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفاز سان جيرمان، الذي تأسس عام 1970 من خلال دمج نادي باريس لكرة القدم واستاد سان جيرمان، بتسعة من آخر 11 لقبا في الدوري الفرنسي.