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الصفقة الكبرى.. الجناح الكولومبي لويس دياز ينتقل رسمياً إلى بايرن ميونخ

منذ ساعة واحدة
لويس دياز

لويس دياز

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أعلن بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع الجناح الكولومبي لويس دياز لأربع سنوات قادما من ليفربول.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن بايرن دفع حوالي 75 مليون يورو (86.67 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات الدولي الكولومبي (28 عاما).

وكان عقد دياز مع ليفربول يمتد حتى يونيو حزيران 2027.

وانتقل دياز إلى النادي المنتمي لمرسيسايد من بورتو البرتغالي مقابل حوالي 50 مليون يورو في يناير كانون الثاني 2022.

وشارك دياز في 148 مباراة في جميع المسابقات على مدار أربعة مواسم مع ليفربول وسجل 41 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وجاء أفضل أداء له في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي حين ساعد ليفربول على الفوز بلقب المسابقة ومعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري بواقع 20 لقبا بتسجيله 13 هدفا والمساعدة في تسجيل سبعة أهداف أخرى في 36 مباراة.

كما ساعد دياز ليفربول على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2022 وكأس الرابطة في 2022 و2024.

ولعب دياز بشكل أساسي في الجناح الأيسر في ليفربول ويمكنه أيضا اللعب كمهاجم.

وهو ثاني لاعب من ليفربول ينضم إلى فريق ألماني في فترة الانتقالات الحالية بعد انضمام المدافع جاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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