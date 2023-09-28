العين يحسم القمة مع الشارقة

حسم العين المتصدر قمته مع مضيفه الشارقة بفوزه الثأري عليه بعشرة لاعبين 3-2، الخميس وذلك في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وسجل المغربي سفيان رحيمي (41) والتوغولي لابا كودجو (50) والبرازيلي جوناتاس سانتوس (67) أهداف العين، والبرازيلي كايو لوكاس (45+5 و54) هدفي الشارقة.

ورفع العين رصيده إلى 12 نقطة ليبتعد بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي الذي يلعب مع الوحدة الجمعة. أما الشارقة فتراجع للمركز السادس برصيد 6 نقاط.

ودخل العين إلى القمة بطموح متابعة الانطلاقة القوية في الموسم والثأر من الشارقة الذي كان هزمه في 3 مباريات نهائية أقيمت بينهما الموسم الماضي (كأس السوبر وكأس الإمارات والرابطة)، فكان له ما أراد محققاً فوزه الرابع توالياً في الدوري والسابع في كافة المسابقات.

وترجم الشارقة أفضليته في البداية بفرصة خطرة بعد رأسية من لوكاس إثر ركلة حرة من البوسني ميراليم باينيتش أبعدها خالد عيسى حارس مرمى العين ببراعة (12).

وتابع عبدالله غانم عرضية لوكاس برأسه أصابت عارضة مرمى العين وأبعدها الدفاع (16).

وأكمل العين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه العاجي كوامي اوتون (37)، لكنه رغم ذلك سجل هدف التقدم بعد 4 دقائق عبر سفيان رحيمي مستفيداً من تمريرة البرازيلي اريك غورغينس (41).

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بعدما اخطأ مدافع العين بندر الأحبابي في إبعاد الكرة ليخطفها لوكاس ويتقدم ويسدد بعيداً عن متناول عيسى (45+5).

واستمرت الإثارة، عندما تقدم العين مجدداً عبر كودجو الذي تابع في الشباك تسديدة العاجي عبدالله تراوي التي صدها حارس الشارقة عادل الحوسني (50)، ليسجل المهاجم التوغولي هدفه الرقم 90 في الدوري الإماراتي منذ انضمامه لفريقه في 2019.

وسرعان ما عادل الشارقة عبر لوكاس بتسديدة بعيدة (54)، لكن العين سجل هدف الفوز عبر البديل سانتوس (67)، ليخرج فائزاً رغم تسديدة المتألق في صفوف الشارقة لوكاس التي أصابت القائم (85).

وحقق النصر فوزه الأول بعد ثلاث هزائم بتخطيه مضيفه حتا الأخير من دون رصيد بثلاثة أهداف سجلها الإيطالي مانولو جابياديني (41 و90+3) والمغربي عادل تاعرابت (45+5 من ركلة جزاء).

وطُرد حمدان العامري من حتا في الدقيقة 45.

ويلعب الجمعة، شباب الأهلي مع الوحدة، وبني ياس مع الإمارات، وعجمان مع الاتحاد كلباء، والسبت الجزيرة مع البطائح، وخورفكان مع الوصل.